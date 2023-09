Grande Fratello 2023, Fiordaliso: "Mia madre tra prime vittime covid"

“Mia madre è stata una delle prime vittime del covid”. Fiordaliso, tra i concorrenti del Grande Fratello 2023, risponde commossa alle domande di Alfonso Signorini nel corso della terza puntata. “La cosa più crudele che mi potesse capitare. A me, come a tanti italiani, non è stato permesso di accompagnarla nel suo ultimo viaggio. Non vedevo mia madre da 15 giorni. Un’infermiera ci ha fatto una telefonata, mia madre prima di morire mi ha detto ‘sto morendo’. Vorrei ovviamente che fosse qui con me, ma grazie a lei sono riuscita ad accudire mio padre che, se posso usare queste parole, ha fatto una morte bella. Si è spento in casa, come voleva. Questo mi solleva molto, rispetto a quanto è successo a mia madre”, dice la cantante.