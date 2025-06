Grande Fratello 19: Signorini chiede una durata ridotta

Il Grande Fratello si appresta a celebrare i suoi 25 anni con la 19esima edizione, ma già emergono discrepanze sui tempi di messa in onda. Alfonso Signorini, al suo settimo anno alla conduzione, ha smentito voci riguardanti una possibile durata di nove mesi. Contrariamente, sembra propenso a una riduzione rispetto alle edizioni precedenti, rispondendo positivamente a fan che proponevano un ritorno alla durata tradizionale di tre mesi.

Il reality show tornerà in autunno e punterà su un cast misto, combinando celebrità e concorrenti del pubblico. Tuttavia, la visione di Signorini sulla durata non allinea con quella di Mediaset, che ha adottato una strategia di allungamento delle edizioni per massimizzare l’audience e i ricavi dalla pubblicità. Le edizioni più lunghe, infatti, permettono di mantenere ascolti superiori al 16% di share durante le prime serate, con un budget limitato rispetto ad altri programmi.

Le dichiarazioni di Signorini potrebbero quindi generare attriti con la rete, dato che l’allungamento del format è considerato essenziale per favorire l’instaurarsi di legami tra i concorrenti e con il pubblico nel tempo. La programmazione della 19esima edizione del Grande Fratello rimane, dunque, un tema caldo, con possibili sviluppi futuri da monitorare attentamente.

Fonte: www.libero.it