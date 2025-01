Grande colpo di scena con Lorenzo e un uomo: parla l’opinionista

Dopo oltre due mesi di speculazioni, durante una recente puntata del Grande Fratello è emerso che il famoso guru della moda entrerà nella casa. Questo ragazzo ha già attirato l’attenzione per aver dichiarato di aver baciato Lorenzo Spolverato e di aver trascorso una serata speciale con lui. L’indiscrezione, inizialmente riportata dal settimanale Chi, è stata confermata in diretta su Canale 5. Anna Pettinelli, nota opinionista, ha rivelato il “grande colpo di scena” durante il programma Pomeriggio 5, sottolineando che Lorenzo avrà l’opportunità di confrontarsi con lo stilista.

Pettinelli ha inoltre ricordato come, il mese scorso, ci sia stata l’entrata della mamma di Shaila, in quanto si vociferava sulle presunte tendenze omosessuali di Lorenzo. Il guru della moda si troverà quindi faccia a faccia con Lorenzo, alimentando ulteriormente le voci e le speculazioni sulla situazione. L’opinionista ha affermato che gli spettatori possono aspettarsi un confronto importante, sottolineando il potere del pettegolezzo nel contesto dello show.

In un colpo di scena correlato, Luca Calvani, un concorrente del Grande Fratello, ha menzionato il guru della moda augurandosi l’arrivo di questi nella casa. Tuttavia, Lorenzo ha smentito le voci riguardo a legami con il guru, affermando di non conoscerlo e di non aver accettato proposte relative a lui. Ha spiegato di aver ricevuto in passato proposte da persone correlati al mondo della moda, ma di aver sempre rifiutato ogni offerta, sottolineando la sua mancanza di interessi in questo ambito.

Il collegamento con la mamma di Shaila Gatta sembrava anticipare ulteriori sviluppi. Questo ingaggio del guru della moda nel reality ha però scatenato l’interesse dei telespettatori, accrescendo le aspettative su come si evolverà il rapporto tra lui e Lorenzo all’interno della casa. In sintesi, l’ingresso del guru della moda promette una serie di emozioni e tensioni, contribuendo a rendere il Grande Fratello sempre più avvincente.