“Grande affinità tra i due”: nuovo amore per la famosissima: chi sarà il fortunato?

Taylor Mega ha un nuovo amore, Francesco Riviera, dopo la sua storia con Tony Effe, attualmente legato a Giulia De Lellis. L’influencer ha deciso di rendere pubblica la sua nuova relazione attraverso i social, dopo aver chiuso il capitolo con Tony, con cui sembra non avere più alcun legame. In una recente intervista con Francesca Fagnani nel programma Belve, Taylor ha commentato positivamente la nuova relazione di Tony con Giulia, sottolineando che lui ha trovato una persona che lo comprende. Le sue parole hanno dimostrato un apparente distacco emotivo dalla relazione passata.

Taylor ha anche discusso della sua breve relazione con Flavio Briatore, durata solo tre mesi, definendola priva di significato e chiarendo che non era di natura economica. Ha tenuto a precisare che tra i suoi numerosi flirt, solo pochi sono stati confermati, mantenendo un certo riserbo sulla sua vita privata.

Recentemente, Taylor ha condiviso una foto intima sui social in compagnia di un uomo misterioso, alimentando voci e speculazioni. Deianira Marzano, esperta di gossip, ha rivelato che si tratta di Francesco Riviera, un professionista nel settore della comunicazione. L’immagine ha suscitato interesse tra i fan, e la relazione sembra trovarsi in una fase iniziale, suggerendo già una certa affinità tra i due. Sarà interessante vedere come evolverà questa nuova storia d’amore e se Taylor deciderà di condividere ulteriori dettagli sulla sua vita privata in futuro.