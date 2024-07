Grand Hotel di Parma sceglie l’affiliazione a Gruppo UNA

Gruppo UNA annuncia l’ingresso di un nuovo prestigioso affiliato nella sua collezione più elevata di hotel: è l’elegante struttura emiliana Grand Hotel di Parma, che prende così il nome di Grand Hotel di Parma | UNA Esperienze arricchendo la presenza della più grande catena alberghiera italiana sul territorio nazionale e segnandone il debutto a Parma. L’integrazione di quest’ultimo hotel ospitato nello storico Palazzo Vighi porta il totale delle strutture in portfolio a 54, rafforzando al contempo la presenza in una regione chiave per la catena come l’Emilia-Romagna.

Giorgio Marchegiani, Amministratore Delegato di Gruppo UNA, ha dichiarato: “Siamo orgogliosi di accogliere Grand Hotel di Parma | UNA Esperienze nel circuito di Gruppo UNA. Questa nuova affiliazione non solo allarga la nostra presenza a una città chiave in una regione per noi strategica come l’Emilia-Romagna, ma arricchisce la nostra offerta di esperienze esclusive per i viaggiatori più esigenti. L’elegante hotel nel cuore di Parma incarna perfettamente i valori di ospitalità ed eccellenza che contraddistinguono il nostro Gruppo e in particolare il brand UNA Esperienze, caratterizzato da location uniche dove vivere l’autentico stile italiano”.

Grand Hotel di Parma | UNA Esperienze, ben riconoscibile già dall’esterno per via della sua imponente e raffinata struttura, è uno splendido scrigno nel vivace e antico quartiere di Oltretorrente, nel cuore di Parma. Ospitato nellostorico Palazzo Vighi e realizzato con materiali di pregio, l’edificio nacque nel 1913 in qualità di “Reale Clinica Chirurgica”. I successivi interventi di ristrutturazione e la trasformazione inprestigiosa struttura ricettiva 5* non ne hanno compromesso l’essenza originaria, preservando i fasti dell’architettura di un tempo. Il palazzo mantiene infatti numerose tracce che testimoniano ancora oggi il suo illustre passato: dal maestoso scalone che accoglie gli ospiti all’ingresso, agli ampi saloni impreziositi da eleganti volte, passando per pavimenti in marmo di Carrara, lampadari ricercati e dettagli in legno. Combinando antico e moderno in un equilibrato connubio colmo di fascino, Grand Hotel di Parma | UNA Esperienze riesce così a offrire un’esperienza unica ai suoi visitatori. Le 59 camere e suite, arredate con gusto e dotate di ogni comfort, sono impreziosite da una piacevole vista sul giardino di 10.000 mq della struttura, una vera oasi di pace dove concedersi una passeggiata o rifugiarsi in cerca di tranquillità.

L’offerta gastronomica dell’hotel include una proposta ristorativa di elevata qualità, un salotto in cui fare colazione e aree dedicate all’organizzazione di eventi esclusivi. L’atmosfera intima e ricercata del ristorante, arricchita dalla presenza di ampie e luminose vetrate, accoglie gli ospiti in un ambiente elegante vocato alla realizzazione di piatti curati nei minimi dettagli, dalla selezione delle materie prime alla presentazione: vere opere d’arte dello chef per regalare ai commensali, interni ed esterni, un viaggio indimenticabile tra i sapori. La ricercata elaborazione dei menu, sempre accompagnati da una prestigiosa carta vini, passa anche dall’utilizzo di prodotti locali, rispetto per la tradizione del territorio e un occhio alle tendenze internazionali.

A disposizione di chi sceglie Grand Hotel di Parma | UNA Esperienze per un soggiorno di lavoro, sono anche i suoi spazi per meeting ed eventi, dove il moderno si fonde con l’eleganza di ambienti classici e curati in ogni dettaglio. Dotati di tutta l’attrezzatura necessaria per l’organizzazione di eventi aziendali, gli spazi sono luminosi e accoglienti, adatti a riunioni, brainstorming e piccoli team building. Ma non solo, perché lo splendido parco che incornicia l’hotel è d’ispirazione per l’organizzazione di eventi di tutti i tipi, come presentazioni di libri, vernissage, serate a tema, piccoli concerti, degustazioni e percorsi culinari, ma anche matrimoni, cerimonie, cocktail e party dove la raffinatezza regna sovrana.

Con l’ingresso in affiliazione di Grand Hotel di Parma | UNA Esperienze, Gruppo UNA continua a consolidare la sua posizione di leader nel settore alberghiero italiano, offrendo soluzioni di soggiorno che soddisfano le esigenze di una clientela sempre più internazionale e sofisticata.