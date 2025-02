Granchio Blu: una minaccia per la pesca, l’ambiente e la salute

Uno studio dell’Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie ha identificato il parassita Hematodinium sp. nel granchio blu Atlantico (Callinectes sapidus), una specie invasiva che sta danneggiando le lagune italiane. Questa scoperta è allarmante per l’ecosistema, l’economia della pesca e la salute pubblica. Il parassita causa la “malattia del granchio amaro”, riducendo la vitalità dei granchi e compromettendo la qualità della carne, che può avere un retrogusto amaro.

Il progetto di ricerca, finanziato dal ministero dell’Agricoltura, ha analizzato 225 esemplari di granchio blu in diverse lagune costiere italiane. I risultati mostrano una diffusione variabile del parassita: in Veneto è infettato il 33% dei granchi, mentre in Emilia Romagna si registra un preoccupante 97%. In Friuli Venezia Giulia non ci sono stati casi di infezione.

I granchi colpiti mostrano segni di debilitazione, come letargia e difficoltà nel trasporto, evidenziando i danni diretti alla loro salute e le ripercussioni sull’industria della pesca. Hematodinium sp. può infettare vari crostacei marini e ridurre la loro vitalità, incidendo negativamente sulle caratteristiche organolettiche e sul valore commerciale della carne. Gli operatori segnalano già un calo del valore di mercato.

Sebbene il parassita non rappresenti un rischio diretto per la salute umana, il consumo di granchio blu crudo può comportare rischi sanitari a causa di contaminazioni batteriche. Non sono ancora disponibili dati definitivi sugli effetti a lungo termine del parassita, ma si suggerisce di intraprendere misure di monitoraggio e gestione sostenibile per proteggere le popolazioni di granchio blu e la biodiversità marina.