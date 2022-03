Gran Turismo è ormai storia dei giochi di corse: il primo episodio è uscito nel 1997 sulla prima PlayStation, e con 80 milioni di copie vendute in tutto il mondo, 25 anni dopo arriva con il settimo episodio a dimostrare di essere ancora il re. Polyphony Digital e Kazunori Yamauchi, rispettivamente sviluppatore e director del gioco, hanno infuso in questo capitolo del venticinquennale tutto il loro amore per le automobili, infarcendolo di 424 modelli diversi da 62 diversi costruttori reali (e non, come nel caso dei prototipi o dei modelli speciali GT). Non è sbagliato vedere GT7 come un bizzarro Pokémon delle macchine, visto che l’ambizione di “catturarle tutte” e modificarle a dovere vi animerà nell’esplorazione della mappa, vero punto centrale dell’esperienza offerta dal gioco. Gran Turismo 7 può essere considerato come un vero e proprio gioco di ruolo a base di automobili, visto che ognuna ha un punteggio skill che può essere aumentato personalizzandola con parti e migliorie varie.

Sulla mappa è possibile fare tutto: accedere al proprio garage, alla concessionaria, alle sfide e ai tornei, alla modifica delle auto con in finiti pezzi di ricambio, al multiplayer e soprattutto al GT Café, una novità che dà una struttura molto più accessibile e immediata all’intero gioco. Nel Café, infatti, verremo edotti su tutta una serie di missioni da completare, che ci porteranno ad esplorare il mondo di gioco in modo organico e completo, patenti comprese. Una scelta saggia che rende molto meno dispersivo il titolo, e consentirà anche ai meno esperti di goderselo (considerato anche che ci sono tre livelli di difficoltà). Non va dimenticato infatti che il tipo di esperienza che Gran Turismo 7 offre è simulativa e molto realistica.

Quello di Gran Turismo 7 è un mondo di automobili pensato per gli amanti delle automobili, ma sulla mappa avremo a che fare con esperti e campioni reali che ci daranno i loro consigli e le loro indicazioni per proseguire. In poco tempo vi ritroverete con mille cose da fare per proseguire, ma mai come in questo settimo episodio la progressione è stimolante e ben strutturata. Il tutto è reso ancora più gradevole dalla totale assenza di caricamenti nella versione PS5 del gioco. Dopo la carriera, arriva il momento di GT Sport, che qui arriva a premiare il completamento del parco macchine con una modalità mangia polvere che scatena il vero divertimento che GT7 sa offrire per molte, molte ore. E non manca naturalmente il multiplayer, online e offline, con le opzioni più disparate.

La fisica del gioco è stata migliorata ulteriormente e le condizioni meteo sono più complete e realistiche, con effetti molto chiari della pioggia sui pneumatici, ad esempio. Visivamente, il gioco è ottimo sia su PS4 che su PS5, anche se nel secondo caso vengono offerte maggiori opzioni di visualizzazione e un ottimo effetto ray tracing che restituisce ottimi effetti di rifrazione della luce sulle livree delle auto. La varietà delle ambientazioni e delle piste è notevole, e ovviamente le auto sono riprodotte con una fedeltà che tocca senza problemi il fotorealismo. In virtù della completezza del gioco, Gran Turismo 7 è chiaramente l’episodio migliore della serie, quello che comprende tutte le anime della saga. Peccato che la parte migliore venga alla fine e che la difficoltà non sia sempre perfettamente bilanciata, ma sono micro difetti che si perdono in un mare d’eccellenza.

Formato: PS4, PS5 (versione testata) Editore: Sony Interactive Entertainment Sviluppatore: Polyphony Digital Voto: 9/10