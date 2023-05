Gran Sasso, scialpinista precipita in canalone e muore

Uno scialpinista è precipitato in un canalone per circa 50 metri mentre stava probabilmente facendo un fuoripista sul Corno Grande del Gran Sasso, in località Pietracamela. L’uomo è morto. Il 52enne Fabio Racanella stava scendendo con gli sci di alpinismo e si trovava lungo il Canale Bissolati, a quota 2.700 metri quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo degli sci ed è scivolato nel canale. A dare l’allarme altri sciatori che hanno assistito all’incidente. Subito sono giunti sul posto i tecnici del Soccorso Alpino e Speleologico d’Abruzzo, con il medico di turno, che hanno raggiunto l’uomo, a quota 2.400 metri. Purtroppo il medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso dello sciatore alpinista.

La vittima era istruttore alpinista di Orvieto, conoscitore della montagna e socio del Cai. La salma è stata trasferita dai tecnici del Soccorso Alpino all’obitorio dell’ospedale di Teramo. Indagano i carabinieri di Teramo.