Gran Premio NOLAN dell’Emilia-Romagna e del Made in Italy

📢Appuntamento al Misano World Circuit con la MotoGP per far vivere agli appassionati un altro weekend di forti emozioni, con l’ultima gara di Valentino Rossi in Italia prima del ritiro dal mondo delle moto! 🏍️

Le date:

📍Dal 22 al 24 ottobre 2021, Misano World Circuit

Scopri i dettagli e acquista il tuo biglietto: