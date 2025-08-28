Gran Premio d’Olanda: Emozioni e Sfide a Zandvoort

La Formula 1 ritorna in pista dopo la pausa estiva con uno degli eventi più attesi: il Gran Premio d’Olanda. Questa 15ª tappa del Campionato del Mondo si svolge sul Circuit Zandvoort, un luogo iconico che si colora di arancione per supportare il beniamino locale, Max Verstappen. Tuttavia, la stagione ha visto finora un predominio della McLaren, con Oscar Piastri e Lando Norris in lotta per il titolo, rendendo la gara di casa per Verstappen e la Red Bull una vera battaglia.

Il weekend presenta un programma tradizionale: tre sessioni di prove libere, le qualifiche al sabato e la gara di domenica. Le prove libere iniziano venerdì con due sessioni, FP1 alle 12:30 e FP2 alle 16:00, fondamentali per testare le vetture e le nuove mescole di pneumatici Pirelli. Sabato si svolgerà l’ultima sessione di prove libere (FP3) alle 11:30, seguita dalle qualifiche alle 15:00, mentre domenica la gara avrà inizio alle 15:00.

La copertura per gli spettatori italiani sarà esclusivamente via Sky Sport, con tutte le sessioni trasmesse in diretta. Gli eventi principali saranno visibili anche in differita su TV8.

Il Circuit Zandvoort, lungo 4,259 km e con 14 curve, richiede un’alta precisione di guida. La gara si svolge su 72 giri, per un totale di 306,648 km. Fino ad oggi, la McLaren domina la classifica piloti, con Piastri in testa e Norris secondo. Nel campionato costruttori, McLaren conduce con 559 punti, seguita da Ferrari e Mercedes.

Infine, il Gran Premio d’Olanda ha una storia significativa, con Jim Clark come pilota più vincente. Il circuito, ritornato nel calendario F1 nel 2021, è noto per la difficoltà di sorpasso, rendendo fondamentali le qualifiche.