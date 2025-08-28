Gran Premio d’Olanda: duello McLaren e sogni Verstappen

La pausa estiva è terminata e la Formula 1 riprende il suo viaggio da Zandvoort, dove si svolgerà il Gran Premio d’Olanda. Si riparte dal duello interno in casa McLaren tra Oscar Piastri e Lando Norris. I due piloti stanno dominando la stagione, con undici vittorie su quattordici gare e quattro doppiette consecutive. Sono favoriti anche in questo appuntamento, con le quote di Sisal che li vedono appaiati a 2,25. Piastri guida la classifica mondiale, mentre Norris, campione in carica del circuito, ha ottenuto tre successi nelle ultime quattro corse.

In Olanda, però, non si può ignorare Max Verstappen, che ha vinto tre volte a Zandvoort e ha quattro titoli mondiali. Il pilota della Red Bull, unico in stagione a imporsi in due gare oltre alla coppia McLaren, punta a conquistarne un quarto davanti al pubblico di casa. Le sue quote di vittoria sono a 5,00, e sogna di eguagliare Jim Clark, l’unico capace di vincere quattro volte il Gran Premio d’Olanda.

Charles Leclerc, pilota della Ferrari, arriva a Zandvoort con l’intenzione di cancellare il suo digiuno di vittorie, che dura dal Gran Premio degli Stati Uniti. La Ferrari, storicamente la scuderia con più successi qui (otto), non vince dal 1983. Leclerc ha una quota di 12 per la vittoria e spera in un riscatto. Anche George Russell della Mercedes parte lontano dalla vittoria, con una quota di 20, così come Lewis Hamilton, il cui successo pagherebbe 33 volte la posta.