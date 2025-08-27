Gran Premio d’Italia a Monza: preparativi e mobilità 2023

Monza si avvicina a uno degli eventi più attesi dell’anno: il Gran Premio d’Italia di Formula 1, in programma dal 5 al 7 settembre. La città è pronta a ricevere un grande numero di appassionati, con l’obiettivo di superare il record di presenze dell’anno scorso, circa 335mila spettatori. I biglietti per le tribune sono già esauriti, segno dell’alta richiesta.

Per gestire l’afflusso di pubblico, è stato predisposto un piano di mobilità in collaborazione con il Comune di Monza, Prefettura e altre istituzioni. Sono stati previsti circa 10mila posti auto, bus, moto e camper per il weekend, mentre venerdì saranno disponibili circa 3.600 posti, tutti collegati al circuito tramite un servizio navetta incluso nel prezzo del parcheggio. I parcheggi sono prenotabili online sul sito di Monza Mobilità e comprendono diverse aree, ognuna con un numero specifico di posti.

Il sistema di navette inizierà a funzionare da venerdì, con diversi collegamenti tra le aree di sosta e la stazione ferroviaria di Monza. Le navette garantiranno il trasporto tra l’Autodromo e le principali aree di parcheggio. Trenord potenzierà inoltre i collegamenti ferroviari con corse straordinarie tra Milano e Monza nei giorni dell’evento, già arricchiti da biglietti speciali.

Un biglietto integrato permette di viaggiare andata e ritorno da Milano a Monza, includendo anche il trasporto sulla navetta. Inoltre, le famiglie con ragazzi sotto i 14 anni possono viaggiare gratis. Come nelle edizioni passate, è anche possibile raggiungere l’Autodromo in bicicletta, con parcheggi gratuiti a disposizione.