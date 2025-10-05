17 C
Gran Premio di Singapore, sfida tra Russell e Verstappen

Gran Premio di Singapore, sfida tra Russell e Verstappen

La Formula 1 è tornata in pista con il Gran Premio di Singapore, che si svolge oggi ed è visibile in diretta sia in TV che in streaming. George Russell della Mercedes partirà dalla pole position, seguito dal campione del mondo Max Verstappen con la sua Red Bull e da Oscar Piastri della McLaren, attuale leader del campionato.

Verstappen si trova a 255 punti in classifica, 69 punti dietro Piastri e 44 punti dietro il compagno di squadra Lando Norris. Questa gara è fondamentale per la lotta al titolo piloti, attualmente dominata dal duo della McLaren.

Ecco la griglia di partenza del Gran Premio di Singapore:

1. George Russell (Mercedes)
2. Max Verstappen (Red Bull)
3. Oscar Piastri (McLaren)
4. Kimi Antonelli (Mercedes)
5. Lando Norris (McLaren)
6. Lewis Hamilton (Ferrari)
7. Charles Leclerc (Ferrari)
8. Isack Hadjar (Racing Bulls)
9. Oliver Bearman (Haas)
10. Fernando Alonso (Aston Martin)
11. Nico Hülkenberg (Sauber)
12. Alexander Albon (Williams)
13. Carlos Sainz (Williams)
14. Liam Lawson (Racing Bulls)
15. Yuki Tsunoda (Red Bull)
16. Gabriel Bortoleto (Sauber)
17. Lance Stroll (Aston Martin)
18. Franco Colapinto (Alpine)
19. Esteban Ocon (Haas)
20. Pierre Gasly (Alpine)

Il Gran Premio di Singapore inizierà alle 14:00 ora italiana e verrà trasmesso in diretta su Sky Sport, visibile anche in streaming tramite l’app Sky Go e su NOW. TV8 trasmetterà le qualifiche in chiaro con una differita alle 17:00 sul proprio sito web.

