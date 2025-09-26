Gran Premio di Singapore: sfida ad alta velocità in F1

Le luci notturne di Singapore si accendono per uno degli eventi più attesi della Formula 1. Il Gran Premio di Singapore si svolgerà dal 3 al 5 ottobre, portando con sé un’atmosfera di grande tensione sportiva, dove ogni piccola decisione potrebbe influenzare la corsa al titolo.

Il tracciato di Marina Bay, lungo 5,063 chilometri, rappresenta una sfida unica per i piloti, con curve strette e barriere vicine che non lasciano margini di errore. La gara prevede 61 giri e oltre 308 chilometri di percorso, e le temperature elevate insieme all’umidità renderanno il tutto ancora più complicato.

Oscar Piastri guida la classifica piloti con 324 punti, grazie a una stagione eccezionale. Il suo compagno di squadra, Lando Norris, lo tallona con un margine di soli 25 punti, rendendo la competizione tra i due tutt’altro che finita. Max Verstappen, a 69 punti dalla vetta, si è rifatto dopo una vittoria a Baku e potrebbe riaprire i giochi con un buon risultato a Singapore.

La strategia in questo weekend sarà fondamentale. La Safety Car potrebbe intervenire in qualsiasi momento, cambiando l’andamento della gara e costringendo i team a decisioni rapide. L’assetto delle monoposto dovrà bilanciare deportanza nelle curve lente e trazione in uscita, oltre a gestire gli pneumatici su una pista abrasiva.

I fan italiani possono seguire l’evento su Sky Sport F1 con copertura completa, mentre TV8 offrirà qualifiche e gara in differita. Le prime prove libere scatteranno venerdì, e la gara si svolgerà domenica pomeriggio. Le qualifiche saranno cruciali per determinare la griglia di partenza, dato che i sorpassi a Marina Bay sono storicamente difficili.