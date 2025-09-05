29.8 C
Roma
venerdì – 5 Settembre 2025
Sport

Gran Premio di Imola: l’Emilia-Romagna non molla la presa

Da StraNotizie
L’Emilia-Romagna ha confermato il suo impegno per il Gran Premio di Imola, nonostante quest’ultimo sia stato escluso dal calendario della Formula 1 per i prossimi anni. Durante la Mostra del Cinema di Venezia, il vicepresidente della Regione, Vincenzo Colla, ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo questo evento, che rappresenta un’opportunità per il territorio.

Colla ha dichiarato che l’esclusione non segna la fine dell’esperienza del Gran Premio, ma piuttosto un’invito a proseguire per garantire una stabile presenza nel programma della Formula 1. L’obiettivo è far tornare l’Emilia-Romagna a essere protagonista nel panorama motoristico mondiale.

Il vicepresidente ha aggiunto che la Regione non intende ridurre il sostegno economico ai grandi eventi, come il Gran Premio, che contribuiscono a proiettare l’Emilia-Romagna nel contesto internazionale. Le risorse rimarranno allocate per valorizzare ulteriormente l’autodromo di Imola.

Anche il sindaco di Imola, Marco Panieri, ha espresso la volontà di rafforzare il legame tra la città, la Formula 1 e il mondo dei motori, riconoscendo l’importanza di questo patrimonio come opportunità di sviluppo per l’intera area. L’impegno per il ritorno del Gran Premio di Imola è chiaro, con l’obiettivo di continuare a onorare la memoria dei grandi campioni che hanno fatto la storia di questo sport.

