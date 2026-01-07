5.2 C
Gran Galà Show a Lonato

Da stranotizie
La Fiera Regionale Agricola, Artigianale e Commerciale inizia con il Gran Galà Show, una serata di spettacolo e presentazione ufficiale che si terrà sabato 10 gennaio nel palazzetto dello sport. La fiera vera e propria seguirà da venerdì 16 a domenica 18 gennaio, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’inverno gardesano.

Il Gran Galà è curato da Diego Frera, che si occupa anche della direzione artistica, e unisce intrattenimento, momenti istituzionali e premiazioni. La serata include la consegna di riconoscimenti ai cittadini e agli studenti lonatesi che si sono distinti nel corso dell’anno e la presentazione delle novità della fiera.

L’edizione 2026 del Gran Galà promette un cast variegato, con volti televisivi, giovani talenti e realtà locali. Andrea Fratellini & Zio Tore porterà in scena un mix di ventriloquia, comicità e illusionismo, mentre Alìa si esibirà con il suo stile di pop, r&b e soft rock. Sul palco ci saranno anche i ragazzi dell’Operazione Fitness con le loro coreografie coinvolgenti.

La serata sarà condotta da Giorgio Zanetti, cabarettista e volto di Teletutto, affiancato dalla modella Sofia Lepore. Gli inviti al Galà saranno disponibili nei negozi di Lonato e dei dintorni e l’ingresso è gratuito, anche se i posti non sono numerati.

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

