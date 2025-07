Gran Finale di Temptation Island: Colpi di Scena e Ritorni!

In attesa dell’attesissimo finale, il reality show “Temptation Island” di Filippo Bisciglia si prepara a chiudere un’edizione da record. Oggi, mercoledì 31 luglio 2025, andrà in onda la puntata conclusiva, intitolata “Un mese dopo”, dove verranno svelati i destini delle coppie protagoniste di questa stagione.

Dopo aver raggiunto un picco d’ascolti del 31,4% di share, il programma si concluderà con rivelazioni clamorose. Si scoprirà quali coppie sono riuscite a mantenere il loro legame e quali, invece, hanno optato per la separazione definitiva. Tra i momenti più attesi figura la vicenda di Sonia M. e Alessio. Nonostante la loro rottura durante il programma, i due pare abbiano ritrovato la strada per tornare insieme.

In parallel, Marco e Denise si trovano a dover affrontare un altro capitolo della loro relazione. Dopo essere usciti separati, i due potrebbero decidere di darsi una seconda chance di fronte a Bisciglia, anche se le previsioni non sono delle migliori. Infine, Sarah e Valerio sembrerebbero aver preso strade diverse, con il ragazzo già impegnato con un’altra single.

L’appuntamento con questa ultima e decisiva puntata è fissato per stasera alle 21:30 su Canale 5, con la possibilità di seguirlo anche in streaming su Mediaset Infinity. Preparativi e suspense cresceranno fino a quando i protagonisti non riveleranno i loro destini.