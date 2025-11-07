15.6 C
Gran finale di Tale e Quale Show: emozioni e solidarietà in Italia

Da stranotizie
Venerdì 7 novembre, in prima serata su Rai1, andrà in onda il gran finale di “Tale e Quale Show”, il noto varietà condotto da Carlo Conti. Questo appuntamento sarà particolare anche per il suo aspetto solidale: il premio di 20.000 euro sarà devoluto all’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro (AIRC) nell’ambito della campagna di raccolta fondi “I giorni della ricerca”. Conti, insieme alla giuria e agli artisti, inviterà il pubblico a sostenere i ricercatori.

Attualmente, la classifica vede in testa Pamela Petrarolo. Durante la serata, i concorrenti si esibiranno impersonando diverse star della musica. Carmen Di Pietro vestirà i panni di Mina, Le Donatella interpreteranno le Gemelle Kessler, mentre Antonella Fiordelisi diventerà Rose Villain. Pamela Petrarolo tenterà di mantenere la leadership con una performance su Emma, e Maryna celebrerà Raffaella Carrà. Samuele Cavallo si cimenterà con Bon Jovi, Flavio Insinna e Gabriele Cirilli onoreranno Gigi Proietti e Claudio Villa, Tony Maiello si esibirà come Gigi D’Alessio, e Peppe Quintale interpreterà Tom Jones. Infine, Gianni Ippoliti si trasformerà in Cristiano Malgioglio.

A valutare le esibizioni ci sarà una giuria composta da Giorgio Panariello, Cristiano Malgioglio e Alessia Marcuzzi, con Nicola Savino come ospite speciale e “quarto giudice”. Orietta Berti parteciperà anche come quinto giudice. Il pubblico da casa potrà esprimere le proprie preferenze attraverso i social network del programma.

In preparazione degli spettacoli, i concorrenti riceveranno supporto da vocal coach e un team di professionisti del costume, trucco, parrucco e coreografie. Gli arrangiamenti saranno curati dal maestro Pinuccio Pirazzoli.

