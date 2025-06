Gran Finale di ‘Chi può batterci?’ con Marco Liorni!

Il programma di quiz per famiglie “Chi può batterci?”, condotto da Marco Liorni, ritorna su Rai 1 con il gran finale della stagione sabato 21 giugno alle 21.30. Dedicato a un pubblico ampio, lo show ha un montepremi iniziale di 65 mila euro. Liorni, che svolge il doppio ruolo di presentatore e concorrente, sarà affiancato da celebri volti del mondo dello spettacolo, tra cui Amanda Lear, Francesco Paolantoni, Sergio Friscia, Elenoire Casalegno e Paolo Conticini. Questi vip parteciperanno con leggerezza e spirito di squadra, puntando alla vittoria.

Il format prevede sfide di cultura generale, logica, attualità e vita quotidiana, con prove che sorprendono e mantengono un ritmo incalzante. Il momento culminante è il segmento “uno contro tutti,” dove il miglior concorrente della serata sfida i sei vip. Sono previsti anche nuovi set eleganti e una voce fuori campo ironica, già apprezzata sui social.

La scrittura del programma è affidata a un team di autori tra cui Stefano Santucci, Salvo Guercio e Tiziana Martinengo, mentre la regia è curata da Cristiano D’Alisera. “Chi può batterci?” si è affermato come un appuntamento piacevole per famiglie, giovani e appassionati di quiz, unendo diverse generazioni in un’esperienza comune e divertente.

