Gran Finale del Monte Pisano Art Festival: Musica e Cultura

L’estate offre molteplici occasioni per apprezzare la musica dal vivo, e il Monte Pisano Art Festival si appresta a concludere la sua rassegna con due eventi imperdibili. Organizzato da Officina dei Transiti e Strada dell’Olio Monti Pisani, il festival promette esperienze sonore uniche.

Il primo evento si svolgerà martedì 29 luglio, alle ore 21.30, sulla spiaggia di Marina di Vecchiano, dove andrà in scena “Dialoghi”. Protagonisti della serata sono Gabriele Coen, noto per la sua fusione tra la musica ebraica e il jazz moderno, e Ziad Trabelsi, virtuoso tunisino di oud e voce rappresentativa della musica araba in Italia. Il duo intreccerà melodie antiche e composizioni originali, dando vita a un concerto che abbraccia le tradizioni musicali del Mediterraneo e invita all’incontro e alla comunione tra culture diverse.

Il giorno successivo, mercoledì 30 luglio, la piazza Divisione Aqui a Buti ospiterà “Omaggio a Morricone. Un uomo, la sua vita, la sua musica” con Rossella Rapisarda e Luca Rampini. Questo reading scenico sarà accompagnato da musica dal vivo e ripercorrerà i momenti salienti della carriera del celebre compositore, valorizzando le colonne sonore che hanno fatto la storia del cinema. Attraverso narrazioni e melodie al pianoforte, il pubblico sarà guidato in un viaggio emozionante nella vita e nelle opere di Morricone, scoprendo l’uomo oltre la musica.