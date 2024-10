Gran Bretagna, inflazione e prezzi alla produzione al di sotto delle attese a settembre

L’inflazione del Regno Unito per settembre 2024 è risultata leggermente inferiore alle attese. Secondo il report mensile dell’Office for National Statistics (ONS), i prezzi al consumo non hanno registrato variazioni significative su base mensile, con un incremento dello 0% rispetto al +0,1% previsto e al +0,3% del mese precedente. Su base annua, si è osservata una crescita dell’inflazione dell’1,7%, inferiore all’1,9% atteso e rispetto al 2,2% del mese precedente.

Il dato core dell’inflazione, che esclude le variabili più volatili come cibo e carburanti, ha mostrato un incremento dello 0,1% su base mensile, ben al di sotto del +0,3% del consensus e del +0,4% di agosto. La variazione tendenziale dell’indice core si attesta al 3,2%, anch’essa inferiore al 3,4% atteso e al 3,6% di agosto.

Anche i prezzi alla produzione output hanno sottoperformato le attese, registrando una variazione negativa del -0,5% su base mensile, in calo rispetto al -0,3% del mese precedente e alle previsioni degli analisti. Su base annuale, la variazione ha mostrato un -0,7%, contro il +0,3% del mese precedente e rispetto al -0,6% anticipato.

L’indice core, escludendo cibo, bevande, tabacchi e petrolio, ha mostrato una variazione nulla su base mensile, mentre su base annuale è aumentato dell’1,4%, rispetto al +1,3% precedente. Questi dati indicano una situazione inflazionistica più contenuta e un rallentamento nella crescita dei prezzi, che potrebbe influenzare le decisioni di politica monetaria della Bank of England. La persistente debolezza in vari settori, come quello della produzione, potrebbe contribuire a una revisione delle stime economiche e a un tale contesto, le preoccupazioni relative alla crescita economica si intensificano, mentre gli analisti continuano a monitorare l’andamento delle dinamiche inflazionistiche.