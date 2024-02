Grammy, il rapper Killer Mike trionfa ma poi viene arrestato

Prima vince 3 premi, poi viene portato via in manette

Il rapper statunitense Killer Mike arrestato nel backstage dei Grammy Awards dopo aver vinto tre statuette nello show. Le riprese video pubblicate sui social media mostrano momenti concitati nel backstagementre si sente una voce che dice: “Sei serio? Che ca**o?”. L’episodio è avvenuto dopo la premiazione dei Grammy 2024 che ha visto l’artista trionfare in tre categorie: Miglior album rap per il disco ‘Michael’, Miglior canzone rap e Miglior performance rap per il suo brano ‘Scientists and Engineers’ featuring Andre 3000, Futuro ed Eryn Allen Kane.

Non è chiaro il motovo dell’arresto di Killer Mike, fermato per un’accusa non specificata e non correlata con i Grammy Award. Un portavoce del dipartimento di polizia di Los Angeles ha detto all’agenzia di stampa PA che un uomo è stato arrestato durante la cerimonia di premiazione, ma ha rifiutato di fornire identità e dettagli: “Un maschio adulto è stato arrestato dalla polizia per un alterco fisico avvenuto all’interno dell’arena Crypto. Hanno ammanettato l’individuo e lo hanno allontanato dall’evento”.

La star americana ha celebrato diversi Grammy vinti sul palco durante la cerimonia. “Questo è per tutte le persone che pensano che tu sia troppo vecchio per rappare. Manteniamo vivo l’hip hop – ha detto il rapper sul palco nel corso della premiazione – Non smettere mai di fare quello che fai. Non puoi dirmi che i sogni non si avverano”.