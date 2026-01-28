Grammy Awards: Sevyn Streeter sostiene Kendrick Lamar

Sevyn Streeter è in grande attesa per i Grammy Awards, che inizieranno domenica, e ha espresso la sua opinione su chi secondo lei dovrebbe vincere l’Album dell’anno.

L’artista ha dichiarato che il suo voto è per Kendrick Lamar, nonostante la forte concorrenza con nomi come Cattivo coniglietto, Justin Bieber, Sabrina Carpenter, Clipse, Leone Tommaso III, Tyler, il creatore e Woman Gaga.

Secondo Sevyn, Kendrick ha avuto l’anno più folle e il suo impatto culturale dovrebbe essere un fattore determinante per la vittoria.

Se Kendrick non vince, Sevyn ritiene che nessuno dovrebbe dare di matto, poiché tutti avranno i loro preferiti per cui fare il tifo.

L’artista ha anche menzionato Beyoncé, che avrebbe dovuto ricevere il premio come Album dell’anno molto tempo fa, e che se lei ha dovuto aspettare, allora tutti gli altri avrebbero dovuto rilassarsi.

Inoltre, Sevyn ha espresso la sua opinione che la gente dovrebbe calmarsi in generale e non lamentarsi per i risultati.

