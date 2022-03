Grammy Awards 2022, svelati i performer della serata: nella parata di stelle non mancano Billie Eilish e i BTS.

Si avvicinano i Grammy Awards 2022. In programma già lo scorso 31 gennaio, ma rinviati a inizio anno a causa della pandemia da Covid e all’esplosione di una nuova variante, gli Oscar della musica si terranno all’MGM Grand Garden Arena di Las Vegas il 3 aprile. E adesso, a un paio di settimane dallo show, sono stati annunciati primi performer. Cantanti e artisti ovviamente di primissimo livello e famosi non solo in America, ma in tutto il mondo. Ecco di chi si tratta.

Grammy Awards 2022: i performer

I primi nomi sono stati confermati anche sul sito ufficiale della manifestazione. All’assegnazione dei premi della Recording Academy non mancheranno grandi protagonisti come Billie Eilish, già vincitrice di numerosi riconoscimenti negli ultimi anni, o come Olivia Rodrigo, probabilmente l’emergente più importante del 2021.

Billie Eilish

Spazio anche ai BTS, la band sudcoreana che ha reso il K-pop famoso in tutto il mondo. E poi ci saranno Brandi Carlile, Lil Nas X con Jack Harlow e i Brothers Osborne, duo country famosissimo negli Stati Uniti. Come ogni anno, dunque, lo spettacolo è assicurato.

Grammy Awards 2022: i favoriti

Ovviamente tra i performer non mancano i cantanti in lizza per i premi più importanti. Se gli stessi Osborne sono in corsa per due premi nelle categorie country, i BTS possono aggiudicarsi il riconoscimento per il Best pop duo/group performance.

Ai sette premi già conquistati potrà aggiungerne, potenzialmente, altrettanti Billie Eilish, in lizza anche per le tre categorie principali (Album of the Year, Record of the Year e Song of the Year). Altrettante nomination ha ottenuto Olivia Rodrigo, mentre si è fermato a ‘sole’ cinque candidature Lil Nas X.

Di seguito il video ufficiale di Happier than Ever: