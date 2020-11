Grammy Awards 2021: la data, il conduttore, le nomination e tutte le informazioni per seguire in streaming gli Oscar della musica.

Ci siamo. Manca sempre meno alla cerimonia dei Grammy Awards 2021, 63esima edizione della notte della musica. Complice l’emeregenza Coronavirus, non sappiamo ancora come verrà messa in scena la serata più importante per lo show-biz musicale in America e nel mondo, ma di certo lo spettacolo non mancherà. Tra performance attesissime e polemiche immancabili, ecco una guida per non perdersi tra le mille emozioni della notte degli Oscar della musica.

Grammy Awards 2021: data e conduttore

I Grammy si terranno allo Staples Center di Los Angeles, con collegamenti però da tutto il globo. La data da segnare in calendario è il 31 gennaio 2021. Già scelto anche il conduttore: sarà Trevor Noha, un personaggio pubblico sudafricano molto apprezzato negli Stati Uniti. Si tratta del primo conduttore in ambito comico della notte dei Grammy, che lo scorso anno è stata presentata da Alicia Keys.

Alicia Keys

Per quanto riguarda le nomination, sono state svelate il 24 novembre. Regina assoluta in termini di candidature è stata Beyoncé, con ben 9 nomination. Seguono altre grandi donne della musica americana e britannica, come Taylor Swift e Dua Lipa, ma può dire la sua anche una delle stelle emergenti del rap a stelle e strisce, Roddy Ricch. Grande escluso di questa edizione è invece The Weeknd, che ha fatto sentire la sua voce accusando i Grammy di essere corrotti.

Come vedere i Grammy in streaming

Ma la grande questione quando ci troviamo ad affrontare i mega-show musicali americani è: come possiamo seguirli? Difficilmente infatti in Italia vengono organizzate dirette televisive per spettacoli come i Grammy, ovvero i premi musicali più importanti al mondo.

Per poterli però seguire al momento l’unica soluzine è collegarsi agli account social dell’Academy, per poter godere di pillole video in tempo reale, backstage, red carpet e tanto altro. Non sappiamo infatti se per il momento verrà garantita anche una copertura streaming integrale.