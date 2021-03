Grammy Awards 2021, la lista dei performer: ecco i nomi degli artisti che si esibiranno sul palco dei Grammy il prossimo 14 marzo.

A pochi giorni dalla music’s biggest night sono stati annunciati i performer che saliranno sul palco nella 63esima edizione dei Grammy Award. A confermare la lista è il sito ufficiale dell’evento. Tanti i grandi artisti che si alterneranno sul palco. Tra questi Taylor Swift, Billie Eilish e Dua Lipa, per una notte che sarà davvero indimenticabile. Scopriamo insieme chi saranno le star che si alterneranno, in estrema sicurezza, sullo stage dell’evento.

Grammy Awards 2021: la lista dei performer

Pop, rap, R&B. Ce n’è per tutti i gusti nella nottata più importante della musica mondiale, quella dedicata ai premi più attesi e prestigiosi, gli Oscar della musica.

Taylor Swift

Qusta la lista completa annunciata sul sito, in ordine alfabetico: Bad Bunny, Black Pumas, Cardi B, BTS, Brandi Carlile, DaBaby, Doja Cat, Billie Eilish, Mickey Guyton, Haim, Brittany Howard, Miranda Lambert, Lil Baby, Dua Lipa, Chris Martin, John Mayer, Megan Thee Stallion, Maren Morris, Post Malone, Roddy Ricch, Harry Styles e Taylor Swift. Scrivono gli organizzatori: “Gli artisti si riuniranno, seppur ancora in sicurezza, per suonare l’uno per l’altro come comunità e celebrare la musica che ci unisce tutti“.

Grammy Awards: la cerimonia

La serata dedicata ai Grammy, originariamente prevista il 31 gennaio ma poi rinviata a causa dell’inasprirsi dell’emergenza Coronavirus anche in America, si svolgerà il 14 marzo e sarà caratterizzata dall’assenza di pubblico. Le performance degli artisti saranno inoltre in parte in diretta e in parte registrate. A condurre la serata sarà Trevor Noah.

Di seguito il video di Love Story nella nuova versione di Taylor Swift: