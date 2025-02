Grammy Award 2025, tutti i vincitori e le performance

Ieri sera, alla Crypto Arena di Los Angeles, si è svolta la 67ª edizione dei Grammy Award. Beyoncé ha dominato la serata, vincendo numerosi premi, tra cui miglior album country e miglior duetto country. Sabrina Carpenter ha ottenuto due Grammy, mentre Lady Gaga e Bruno Mars hanno trionfato nella categoria miglior duetto pop. Al contrario, Taylor Swift, Billie Eilish e Ariana Grande non hanno ricevuto riconoscimenti. Benson Boone, pur non vincendo nulla, si è comunque esibito con successo.

Le performance live hanno caratterizzato la serata: Shakira ha presentato un medley esclusivo, mentre Lady Gaga e Bruno Mars hanno cantato “California Dreamin’”. Abel, noto come The Weeknd, ha fatto ascoltare “Cry for Me” e “Timeless” con Playboy Carti, e Billie Eilish ha eseguito “Birds of a Feather”.

I vincitori principali includono Kendrick Lamar, che ha conquistato il Grammy per il Record of the Year con “Not Like Us”, e Beyoncé, che si è aggiudicata il Grammy per Album of the Year con “Cowboy Carter”. Sabrina Carpenter è stata premiata anche per Best Pop Solo Performance con “Espresso”. Nella categoria Best New Artist, Chappell Roan è stata la vincitrice.

Altri premi significativi hanno visto Charli XCX vincere come Best Dance Pop Recording, e Muni Long conquistarla per Best R&B Album. Gli artisti come Chris Brown e Pearl Jam si sono distinti nelle loro categorie, mentre Kendrick Lamar ha continuato a emergere con il suo stile unico nella scena hip-hop. La serata ha celebrato il talento e la diversità della musica contemporanea.