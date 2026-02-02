Grammy 2026: tutti i look sul red carpet

La notte più importante della musica è tornata, regalando una serata di glamour e grandi performance. La 68ª edizione dei Grammy Awards, tenutasi alla Crypto.com Arena di Los Angeles, ha confermato il suo status di evento imperdibile con un red carpet straordinariamente affollato.

A guidare le nomination è stato Kendrick Lamar, con ben nove candidature grazie all’album GNX, in corsa per Album of the Year. Tra gli altri artisti con un numero significativo di nomination figuravano Bad Bunny, Lady Gaga, Sabrina Carpenter e Tyler, the Creator. Questi ultimi tre, insieme a Justin Bieber, Rosé e Bruno Mars, si sono esibiti sul palco, dove era in programma anche un tributo speciale di Lauryn Hill.

La categoria Best New Artist ha portato sotto i riflettori debutti come quelli di Addison Rae, Olivia Dean, Sombr e Katseye. La serata ha celebrato inoltre i Lifetime Achievement Award a Cher, Chaka Khan, Carlos Santana e Paul Simon, con omaggi alla memoria di Whitney Houston e Fela Kuti.

Come da tradizione, i Grammy hanno offerto anche momenti iconici di moda, aggiungendo nuovi look indimenticabili al ricco album delle celebrità.