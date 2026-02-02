10.8 C
Musica

Grammy 2026: Red Carpet e Look Più Belli

Da stranotizie
Grammy 2026: Red Carpet e Look Più Belli

La serata dei Grammy Awards è sempre un evento di grande prestigio nella musica internazionale. Sul red carpet, gli artisti sfoggiano i loro look più iconici. Miley Cyrus e il fidanzato Maxx Morando hanno posato insieme, entrambi vestiti di nero con pantaloni eleganti e qualche dettaglio bianco. L’abbigliamento di Morando è più sobrio, limitato a una semplice t-shirt. Per la cantante di “Dream As One”, l’outfit firmato Celine si ispira invece a un biker chic. Il capo principale è una giacca in pelle adorna di cinture, cerniere e spille barocche. Per completare il look, Cyrus ha scelto occhiali da sole scuri e guantini, mentre gli anelli e gli orecchini sono gioielli di Pomellato.

