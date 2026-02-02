Grammy 2026, la moda del red carpet a Los Angeles

Al Grammy 2026 il red carpet ha eletto le star a vere e proprie regine della moda, con outfit da sogno che hanno fatto parlare tutto il mondo. L’evento, tenutosi al Crypto.com Arena di Los Angeles, è stato un trionfo di stile e personalità. Hanno dominato le scene trasparenze e lavorazioni couture, ma anche eleganti richiami al glamour classico hollywoodiano e audaci contaminazioni street-chic. La cantante Tyla ha catturato tutti gli sguardi con un abito haute couture dalla profonda scollatura e una lunga coda di piume. Non sono mancati look senza tempo, con gonne voluminose e drappeggi perfetti in tonalità perlacee o nero profondo. Altri artisti hanno invece puntato su statement pieces e mix innovativi di materiali.

Tra i look più memorabili, Sabrina Carpenter ha scelto un abito romantico in tulle e perle, mentre Billie Eilish ha confermato il suo stile inconfondibile con un mix di bianco e nero e accessori di carattere. Bad Bunny ha optato per un completo sartoriale custom, bilanciando classico e moderno, e Karol G ha sfoggiato un look sensuale con trasparenze in pizzo e silhouette scultorea. La moda sul tappeto rosso si è confermata un vero linguaggio simbolico, andando oltre la semplice estetica per raccontare identità e veicolare messaggi. Audacia ed espressione personale sono apparsi i criteri dominanti, in una perfetta fusione tra alta moda e cultura pop.