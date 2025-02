GRAMMY 2025: I Vincitori e il Trionfo di BEATLES e ROLLING STONES

Oggi, a Los Angeles, si svolge la 67esima edizione dei Grammy Awards, celebrando il meglio della musica internazionale. Trevor Noah condurrà l’evento per il quinto anno consecutivo, promettendo un’atmosfera vivace. Il palco ospiterà esibizioni di artisti come Billie Eilish, Charli XCX, e Shakira, rendendo la serata ricca di emozioni.

Tra i premi, Jon Batiste ha vinto per la “Best Song Written for Visual Media” con “It Never Went Away”. Per la “Best Score Soundtrack for Video Games”, Winifred Phillips ha ottenuto il premio con “Wizardry”. Hans Zimmer ha vinto per “Dune: Part Two” nella categoria “Best Score Soundtrack for Visual Media”.

St. Vincent si è distinta con più premi, tra cui “Best Alternative Music Album” e “Best Rock Song”. La band The Rolling Stones ha vinto per “Best Rock Album” con “Hackney Diamonds”. Anche Kendrick Lamar ha avuto successo, portando a casa premi per “Best Rap Song” e “Best Rap Performance”.

Nel mondo del pop, Norah Jones ha vinto per “Best Traditional Pop Vocal Album”, mentre Sabrina Carpenter è stata premiata per “Best Pop Solo Performance”. Inoltre, Dave Chappelle ha vinto il premio per il “Best Comedy Album”.

Altre vittorie includono Chris Brown per “Best R&B Album” e Lucky Daye per “Best Traditional R&B Performance”. Rawayana ha trionfato nella categoria “Best Latin Rock or Alternative Album”. Infine, Sierra Ferrell ha vinto numerosi premi, tra cui “Best Americana Album”.

La serata promette di essere un mix di talento, spettacolo e sorprese, con una lista di vincitori che riflette la diversità della musica moderna.