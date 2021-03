Ieri sera ai Grammy c’erano quasi tutte le star della musica americana che hanno segnato il 2020. Ovviamente mancava The Weeknd (ingiustamente snobbato e che non metterà più piede ai Grammy) e anche Lady Gaga, ma perché si trova in Italia per girare il nuovo film di Ridley Scott. Le esibizioni, proprio come quelle degli MTV VMA non erano live sul palco principale dell’evento, ma sono state comunque apprezzabili e sicuramente molto curate, con qualche tocco di adorabile trash (vi dico solo che Cardi B si è messa a fare la lap dance al tacco di una scarpa gigante).

Taylor Swift ci ha portato nel suo mondo di fiaba di folklore ed evermore, mentre Dua Lipa ci ha servito la perfetta performance pop, tra cambi di costumi e coreografie (a tratti mi ha ricordato Elodie a Sanremo). Tirando le somme, non c’è stato nulla di iconico, niente che rimarrà nella storia delle esibizioni pop, ma nel complesso sono state tutte performance godibili.

Grammy Awards 2021, i video di tutte le esibizioni della serata.