Gramiccia de La Caserma ha una cotta per Frau ma non sa se è gay

Ieri sera su Rai2 è tornata La Caserma con la seconda stagione e nel cast è presente anche Andrea Gramiccia, il primo partecipante apertamente gay.

Nel corso della prima puntata Andrea Gramiccia ha confessato a una sua amica di essersi preso una cotta per Oscar Frau, un altro partecipante de La Caserma. “Non so che fare, non so come approcciare. Se ci ho parlato un minimo? Sì”. Ma quando lei gli ha chiesto “E non capisci [se sia gay, ndr]?”, Gramiccia ha risposto di no. “Frau è proprio cagliaritano, el fuego! Mamma mia. Tanta roba!” ha poi concluso.

Non succede ma se succede la coppia gramiccia frau io shippo #lacaserma — Marco- Marte Venere era (@marco_vov) November 12, 2023

frau bono, gramiccia lo capisco #lacaserma — chiara ♡ (@YO0NIVERSE_) November 12, 2023

HO VISTO IL PANICO NEGLI OCCHI DI GRAMICCIA QUANDO CRUSH LO HA ABBRACCIATO #lacaserma — elise | crying for 19 days (@little_howl) November 12, 2023

Oscar Frau è effettivamente molto carino. Nella vita lavora al circo insieme al padre che fa il clown. “Per aiutarlo mi cimento nei panni di Spiderman e faccio l’acrobata“. Ha una passione per il crossfit e si considera l’eterno secondo “ho molte skills ma non eccello in niente, sono l’eterno secondo” ha aggiunto con tanto di eye-roll.

