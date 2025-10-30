Grafico Web Designer Freelance a Milano: Creatività e Libertà Professionale!

Titolo lavoro: Grafico web designer con partita iva

Azienda: Agenzia p

Descrizione lavoro:
Si cerca un grafico con partita IVA e esperienza nel settore tipografico e nel web design. Le responsabilità includono la gestione del progetto dal brief iniziale alla produzione dei file per la stampa, nonché la creazione di siti web aziendali. È richiesta una solida capacità di design visivo e competenze in software di grafica. Tra i vantaggi, si offrono opportunità di lavorare su progetti diversificati e la possibilità di gestire autonomamente il proprio tempo.

Località: Mazzano, Brescia

Data pubblicazione: Wed, 01 Oct 2025 22:47:25 GMT

