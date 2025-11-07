Grafico Pubblicitario a Milano: Creatività senza limiti!

16.2 C
Titolo lavoro: GRAFICO PUBBLICITARIO

Azienda: Orienta

Descrizione lavoro:
La posizione richiede un grafico pubblicitario che si occupi della progettazione grafica, inclusa la creazione di immagini coordinate e materiali promozionali. Il candidato ideale deve possedere competenze in software di design e una solida conoscenza delle tecniche di comunicazione visiva. È fondamentale mostrare creatività e capacità di lavorare in team, oltre a una precedente esperienza nel settore. Tra i vantaggi offerti, si trovano opportunità di crescita professionale e un ambiente di lavoro stimolante.

Località: Castiglione delle Stiviere, Mantova

Data pubblicazione: Sun, 05 Oct 2025 22:14:43 GMT

