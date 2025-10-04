20.4 C
Grafico/a Pubblicitario/a a Milano: Crea e Innova con Noi!

“Unisciti a noi come Grafico Pubblicitario: Creatività e Innovazione Ti Aspettano!”

Azienda: Etjca

Località: Samarate, Varese

Data di pubblicazione: Sun, 28 Sep 2025 22:23:38 GMT

Descrizione del lavoro:
La posizione prevede la collaborazione con l’attuale grafica dell’azienda, impegnandosi nella creazione e sviluppo di materiali pubblicitari. È richiesta una buona conoscenza dei principali software di grafica, creatività e capacità di lavorare in team. I candidati ideali devono possessare un diploma o una laurea in discipline artistiche o similari. Tra i vantaggi offerti, vi è un ambiente di lavoro dinamico e opportunità di crescita professionale.

