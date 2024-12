Grafici 2025 di Paolo Fox: previsioni per ogni segno mese per mese

L’astrologo Paolo Fox ha presentato le previsioni zodiacali per il 2025 durante la sua rubrica quotidiana "I Fatti Vostri" su Rai Due. I grafici mostrano ciò che attende i vari segni zodiacali in amore, lavoro e fortuna, con picchi di fortuna osservati per Leone, Acquario e Scorpione, mentre Vergine e Capricorno sono un po’ più svantaggiati.

Ariete inizia l’anno con energia, con un febbraio promettente in amore grazie a Venere. Forse ci saranno nuove opportunità lavorative, in particolare a maggio. Toro cerca chiarezza nelle relazioni, con mesi cruciali a giugno e ottobre, e Giove in transito favorevole da giugno.

Gemelli avrà vantaggi lavorativi, specialmente a giugno, mentre marzo è un mese importante per i sentimenti. Cancro aspetta novità nella carriera nella seconda parte dell’anno, con agosto come mese chiave per l’amore, nonostante alcuni problemi familiare tra febbraio e maggio.

Leone vivrà un periodo fortunato in amore fino a maggio, con possibilità di matrimoni. Vergine affronta confusione, ma la situazione migliorerà da giugno, dando spazio a progetti futuri.

Bilancia avrà opportunità lavorative significative all’inizio dell’anno, con fasi importanti in amore a giugno e luglio. Scorpione si prepara a un anno ricco di cambiamenti e soddisfazioni, soprattutto fino a giugno, ma deve essere cauto a marzo.

Sagittario sperimenta un aumento in amore, ma deve fare attenzione a relazioni instabili. La frustrazione lavorativa richiederà attenzione fino a dicembre. Capricorno affronterà un anno diviso: i primi mesi sono cruciali, mentre da luglio avrà sfide.

Acquario avrà un oroscopo positivo, con opportunità a maggio e un buon clima amoroso per chi ha iniziato una relazione nel 2024. Pesci si troveranno in una situazione favorevole in amore fino ad aprile, ma dovranno affrontare questioni lavorative da rivedere fino a maggio.

L’astrologia di Paolo Fox offre uno sguardo sulle potenzialità e i momenti critici del 2025 per ciascun segno zodiacale, suggerendo la necessità di affrontare con attenzione le varie sfide e opportunità nel corso dell’anno.