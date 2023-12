Grafici 2024 di Paolo Fox: previsioni su amore, lavoro e fortuna mese per mese

Come ogni dicembre, Paolo Fox è tornato con i suoi famosi grafici (qui quelli del 2023). Stamani a I Fatti Vostri il popolare astrologo ha dato le prime previsioni dell’oroscopo 2024, supportate dalle curve mese per mese su amore, lavoro e fortuna: “Il 2024 sarà un anno importante. Avremo Giove e Saturno in buon aspetto per alcuni segni e tra gli eventi, Giove va nel segno dei Gemelli. Quindi stiamo parlando di un cielo davvero interessante“.

Paolo Fox, previsioni e grafici del 2024.

Ariete e Toro.

Ariete.

Nessun pianeta contro per l’Ariete. Se avete progetti importante non esitate a farlo. Poi c’è tanta voglia di muoversi e fare nuove conoscenze. In amore vorrete avere dei punti di riferimento fissi. Aprile sarà decisivo per l’amore. Le relazioni saranno importanti per il lavoro, soprattutto nella prima parte dell’anno. Picchi di fortuna ad aprile.

Toro.

Giove sarà nel segno, Saturno favorevole. Voglia di cose nuove, ma i tempi sono stretti. Ricordatevi di muovervi entro la primavera, anche per questioni economiche. Entro maggio agite, per qualsiasi accordo. Cielo importante, con Venere a maggio. A luglio potrebbe darvi fastidio una persona che non è stata carina con voi. Grandi decisioni a lavoro a marzo, luglio e novembre.

Grafici di Gemelli e Cancro.

Gemelli.

Questo cielo impone scelte dal punto di vista professionale. Importante verificare la tenuta di alcuni rapporti. Giove entra nel segno da luglio, ma sarà afflitto da Saturno, sarà un anno in cui decisioni di lavoro costeranno care. Mettete in chiaro quello che non va. Relazioni belle nasceranno in primavera. Grandi stelle per i sentimenti nella prima parte dell’anno. Autunno strano per il lavoro.

Cancro.

Questo è un anno molto importante. Giove e Saturno molto favorevoli. Biennio di forza e grande interesse. Quello che fate adesso è importante. Ci saranno scelte utili in amore. Stelle top a maggio, giugno e luglio. Ma siete presi troppo dal passato. Cancellate le emozioni negative passate. Fortuna concentrata in estate. L’amore bussa alla porta a maggio.

Leone e Vergine.

Leone.

Desiderio di liberarsi da delle vecchio costrizioni. Vi chiederete se l’amore che avete accanto è autentico. Per le relazioni dovete stare attenti. Aprile mese top per le relazioni. A luglio ci saranno cose buone, ma attenti a dire sì o no nella prima parte dell’anno. Dopo un inizio anno faticoso al lavoro, poi le cose andranno meglio.

Vergine.

Siete davanti ad un dilemma importante: ciò che dovete buttare e quello che dovete tenere. Cambiamenti di vita epocali. Siete in ballo con un Saturno in opposizione che vi ha creato problemi. Saturno sarà opposto anche nel 2024, ma non è un cielo di privazioni, ma di scelte. Vivrete sull’ottovolante ancora qualche mese. Gennaio è un mese che non promette bene, febbraio, marzo e aprile in crescita. Chi è solo potrebbe trovare qualcuno. Ad agosto venere sarà nel segno ed è propizio per l’amore. Pe ril lavioro Saturno in opposizione vi mette un po’ nel caos e dovrete trovare un assestamento.

Grafici di Bilancia e Scorpione.

Bilancia.

Amate essere considerati ed è tempo di far sentire la vostra voce. Non avete pianeti contrari. I primi mesi sono propedeutici alla seconda parte dell’anno, in cui avrete delle soddisfazioni. Dovrete essere un po’ più egoisti. Prima parte dell’anno non troppo interessante. Mentre dall’autunno arriveranno più cose. Un cielo in ascesa con un’ultima parte del 2024 molto interessante, in cui potrete anche fare dei cambiamenti.

Scorpione.

Pazienza nella prima parte dell’anno con Giove contrario, questioni da sanare. Le relazioni sentimentali sono utili e chi è solo ad agosto potrà avere delle novità. Interessante l’estate per i sentimenti. Il lavoro avrà una spinta eccezionale. Picco di fortuna a maggio.

Sagittario e Capricorno.

Sagittario.

Ottimismo, ci sono cose da rivedere in un anno che avrà momenti di scontentezza. Dall’estate in poi non fate il passo più lungo della gamba. Forse non è il caso di lasciare il certo per l’incerto dopo settembre. Se volete fare accordi muovetevi subito. Anche in amore attenzione a liti e provocazioni. Marzo, aprile e maggio sono mesi importanti per il lavoro, poi ci sarà un calo dall’estate.

Capricorno.

Un cielo entusiasmante. Avrete pianeti a vostro favore. Giove e Saturno in aspetti buoni. Bene anche per l’amore, in arrivo unioni, matrimoni e convivenze. Nella prima parte dell’anno partirete bene, soprattutto in amore.Il lavoro è tutto dalla vostra parte da gennaio a dicembre, aprile e maggio top per fare delle scelte.

Grafici di Acquario e Pesci.

Acquario.

Dovete penare un pochino perché Giove sarà sottotono. Prima di maggio certe situazioni stancanti non si potranno staccare. La sfida più importante? Superare i blocchi del passato. Il cielo del 2024 inizia piuttosto bene per le relazioni, ma il meglio arriverà dopo. A maggio una voglia di mandare a quel paese tutti. A giugno e luglio cambierete progetti sul lavoro e saranno in arrivo nuovi programmi.

Pesci.

Cielo molto importante, seguite le intuizioni. Avrete una riscoperta di sogni che avevate accantonato. Per far sentire la vostra voce nel 2024 sarà il vostro momento. Primavera top per le relazioni e gli incontri. prima parte dell’anno top per il lavoro, la seconda un po’ meno. La fortuna arriverà al picco a d aprile.