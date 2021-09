Oltre alla sanzione penale, dovranno pagare di tasca loro il ripristino dei muri che hanno imbrattato a Parma.

Quattro giovani graffitari tra i 16 e i 18 anni hanno riempito di disegni e firme numerosi edifici nel centro della città, ma gli è andata male: sono stati identificati e denunciati dalla polizia locale.

E ora dovranno anche farsi carico delle spese necessarie per la pulizia e il ripristino dei beni mobili e immobili che hanno deturpato.

Dunque, non saranno loro a doversi impegnare in un lavoro non retribuito di ripristino per far tornare tutto com’era prima, ma dovranno sostenerne il costo.

Tuttavia c’è già chi dubita che lo faranno: “Pagheranno davvero per quello che hanno fatto? Risarciranno i danni causati?”, domanda il senatore e coordinatore regionale di Forza Italia, Enrico Aimi, autore di un progetto di legge che modifica le norme per chi deturpa beni altrui.

A Parma, nonostante il Comune metta a disposizione specifici luoghi dove esprimere la propria arte dei writers in forma legale, negli ultimi mesi, come spiega l’Amministrazione, i graffitari si sono dedicati a imbrattare edifici in tutto il centro urbano, inclusi palazzi, spesso di particolare pregio storico, pubblici e privati, e svariati vicoli.

Tra loro c’erano anche i quattro scoperti dai vigili, autori di disegni e tag sulle vetrate sul Ponte Nord di via Europa, nella zona del Teatro Regio – inclusi i veicoli della Fondazione Teatro Regio – in alcune vie del centro storico e nella zona di via Paradigna.

Scoperti, davanti agli agenti del nucleo problematiche del territorio, hanno ammesso la propria responsabilità di fronte alle prove.

Per questo sono stati deferiti in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Bologna.

L’assessore alla Sicurezza Cristiano Casa commenta: “Abbiamo una città bellissima e noi dobbiamo difenderne la bellezza ed il decoro ad ogni costo”.