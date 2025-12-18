Grado si rilancia con terme e Winter Season

Grado prosegue il proprio percorso di destagionalizzazione e rilancio turistico, puntando su benessere ed eventi anche durante i mesi invernali. La riapertura della piscina termale e l’avvio della Winter Season sono le nuove iniziative di Grado Impianti Turistici. La piscina termale, già operativa, offre acqua marina riscaldata con benefici naturali del mare e proprietà terapeutiche dell’acqua calda. La struttura propone corsi di acquagym, programmi per donne in gravidanza, percorsi di acquaticità per bambini e adulti e trattamenti per coppie in attesa.

La Winter Season animerà la spiaggia di Grado con allestimenti a tema, attività per bambini e spazi per il relax, come una sauna a legna e vasche idromassaggio. Il menù speciale della stagione invernale includerà carni e pesce cotti sullo spolert. L’inaugurazione ufficiale è prevista per venerdì 19 dicembre con un brindisi di benvenuto. Il giorno successivo, sabato 20 dicembre, la spiaggia accoglierà l’arrivo di Babbo Natale per un evento benefico.

Nei giorni successivi, non mancheranno proposte gastronomiche speciali, con serate dedicate alla fonduta di carne o formaggio e alla costata cotta sullo spolert. Dopo la pausa del 25 dicembre, il villaggio tornerà ad animarsi con live musicali, DJ set e attività per bambini. Il programma proseguirà con numerose attività dedicate ai più piccoli, come il teatro dei burattini, spettacoli di magia e caccia al tesoro. La giornata del 6 gennaio si chiuderà con una baby dance e palloncini modellabili.