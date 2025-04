Grado, la prima spiaggia italiana con servizio di Telemedicina

Grado Impianti Turistici introduce un servizio innovativo di telemedicina in Italia, grazie alla collaborazione con Blue Assistance e la carta QuraKare di Blue Health Center. Questo servizio si aggiunge a diversi altri già disponibili, come la prenotazione di lettini e ombrelloni e l’accesso a informazioni sanitarie tramite QR Code. Gli ospiti che prenotano per almeno sette giorni o acquistano un abbonamento possono usufruire di assistenza medica 24/7, contattando un medico generale o pediatra tramite la piattaforma QuraKare.

Roberto Marin, presidente di GIT, sottolinea come questo servizio gratuito rappresenti un passo verso un’ospitalità centrata sul benessere e sull’innovazione, confermando l’impegno verso la digitalizzazione. L’App GIT Grado semplifica ulteriormente la prenotazione, rendendo l’esperienza in spiaggia più serena, con la possibilità di consultazioni mediche da remoto, senza costi aggiuntivi.

Sergio Bortolami, Direttore Generale di Blue Assistance, evidenzia l’importanza di questa partnership, che offre un approccio integrato alla salute e al benessere delle famiglie. Il servizio di telemedicina rende possibile una rapida risposta a esigenze sanitarie, soprattutto per i turisti.

Gli ospiti che attivano il servizio ricevono un PIN per creare un profilo su qurakare.com, consentendo l’accesso ai medici generalisti e pediatri on-line. La registrazione è semplice e veloce, con possibilità di videochiamata in italiano o inglese. Il servizio è attivo 24 ore su 24 per 14 giorni dall’attivazione. Per visite specialistiche in presenza è possibile accedere a tariffe convenzionate attraverso il network QuraKare, escluso per casi di emergenza.