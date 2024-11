GRACIE ABRAMS: Pronta a conquistare il mondo con il nuovo singolo “That’s So True”

La cantautrice americana Gracie Abrams sta guadagnando popolarità nel panorama musicale grazie al suo ultimo singolo “That’s So True” e alla versione deluxe del suo album “The Secret of Us”. La sua musica ha ottenuto un vasto seguito su Spotify, dove è diventata una delle artiste femminili più ascoltate. In particolare, “That’s So True”, che affronta il tema della gelosia dopo una rottura, è diventato il sesto brano più ascoltato a livello mondiale sulla piattaforma. Co-scritto con l’amica Audrey Hobert, il brano combina sonorità vivaci con testi malinconici, mostrando il talento lirico di Abrams.

Dal punto di vista delle classifiche, il nuovo singolo ha raggiunto la prima posizione nella classifica dei singoli nel Regno Unito. “That’s So True” è incluso nella versione deluxe dell’album “The Secret of Us”, pubblicato a giugno 2024, che ha già ottenuto notevoli successi, incluso il primo posto in Gran Bretagna, Australia e Paesi Bassi, e la seconda posizione nella Billboard 200 negli Stati Uniti.

La versione deluxe dell’album presenta sette tracce aggiuntive e un duetto con Taylor Swift nel brano “Us”. Oltre a “That’s So True”, il singolo “I Love You, I’m Sorry” ha ottenuto una grande popolarità su TikTok, accumulando oltre 3 miliardi di visualizzazioni. Questo brano partecipa anche all’album deluxe, avendo raggiunto la top 10 su Spotify negli Stati Uniti e la top 20 a livello globale, evidenziando l’impatto di Abrams sulle piattaforme digitali.

Aaron Dessner, collaboratore frequente di Abrams e membro della band The National, ha co-prodotto l’album “The Secret of Us”, segnando un importante passo per la cantautrice, che ha preso parte al processo di produzione. Inoltre, ha lavorato intensamente con Audrey Hobert alla scrittura dei testi, dando vita a un progetto che riflette esperienze autentiche e personali.

Gracie Abrams sarà in concerto in Italia, precisamente a Milano presso l’Unipol Forum il 25 febbraio 2025. I fan possono acquistare i biglietti tramite vari portali, tra cui TicketMaster, VivaTicket e TicketOne. Per rimanere aggiornati sulle sue attività, è possibile seguirla sui suoi social media, come Instagram.