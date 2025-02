GRACIE ABRAMS: Concerto a Milano – Programma e Informazioni

Milano accoglie Gracie Abrams per l’unica data italiana del suo tour mondiale il 25 febbraio presso l’Unipol Forum. La giovane cantautrice statunitense è reduce dal successo del singolo “That’s So True” e dall’uscita del suo nuovo album, co-prodotto da Aaron Dessner. Questo progetto personale, realizzato con l’amica Audrey Hobert, esplora emozioni come l’innamoramento e le relazioni, raccontando esperienze intime attraverso la musica.

Prima di esibirsi a Milano, Gracie ha partecipato come special guest nella seconda leg dell’Eras Tour di Taylor Swift. Il pubblico italiano attende con trepidazione uno show emotivo. La scaletta del concerto include brani come “Felt Good About You”, “I Love You, I’m Sorry” e “Let It Happen”, con una sorpresa nella B-Stage.

Gracie Abrams si è affermata dal suo debutto nel 2019 come una delle cantautrici più promettenti della sua generazione, ricevendo l’ammirazione di artisti come Taylor Swift e Billie Eilish. Nominata per i GRAMMY come miglior artista esordiente, è influenzata da Joni Mitchell e ha iniziato a scrivere a otto anni. Il suo progetto di debutto, “Minor”, ha ricevuto elogi per i testi onesti, seguito da “This Is What It Feels Like”. Nel 2023 ha pubblicato l’atteso “Good Riddance” e ha registrato sold out nel suo tour nordamericano.

