GRACE JONES IN CONCERTO: LA PRIMA ESTATE 2025 IL 28 GIUGNO [Info e Biglietti]

La Prima Estate, il festival che si svolge a Lido di Camaiore, ha annunciato per sabato 28 giugno l’unica data italiana della leggendaria artista Grace Jones. Icona della cultura pop e musa storica, Grace si esibirà nello stesso luogo dove ha suonato negli anni ’80, la BussolaDomani. Nata in Giamaica, ha iniziato la sua carriera come modella per poi affermarsi nella musica negli anni ’70 e ’80, unendo stili come disco, new wave e reggae, facendola diventare una figura rivoluzionaria. La sua immagine androgina e le sue collaborazioni con artisti come Andy Warhol e Jean-Paul Goude l’hanno consacrata come musa dell’arte.

Dischi iconici come “Warm Leatherette”, “Nightclubbing” e “Slave to the Rhythm” hanno segnato un’epoca, con brani diventati successi globali, come “Pull Up to the Bumper” e la reinterpretazione di “La Vie En Rose”. Il concerto del 28 giugno offrirà l’opportunità di riascoltare i classici che l’hanno resa “la regina della gay disco”, abbattendo barriere di genere e influenzando artisti contemporanei come Madonna e Beyoncé.

Dopo Grace Jones, salirà sul palco Tony Humphries, DJ e produttore di Brooklyn, noto per il suo approccio unico alla house music, mescolando deep house, soul e funk. Ha lavorato con artisti famosi come Boy George e Janet Jackson, e ha lasciato un segno indelebile grazie alle sue performance nei più grandi club degli Stati Uniti e in Europa.

Il festival continua a riservare grandi nomi, aggiungendo alla lineup artisti come Kings of Leon e St. Vincent, rendendo ogni serata un evento imperdibile.