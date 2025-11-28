7.6 C
Roma
venerdì – 28 Novembre 2025
Gossip

GQ Men of the Year a Milano

Da stranotizie
GQ Men of the Year a Milano

Il GQ Men of the Year è finalmente tornato dopo un anno di attesa. Il red carpet di Milano ha ospitato una lunga lista di ospiti, tra personalità del cinema, della musica e della moda, oltre ad amici che hanno voluto festeggiare le personalità più influenti dell’anno secondo GQ Italia.
La serata è stata condotta da Benedetta Porcaroli, Guè, Paola Egonu, Louis Partridge, Pierpaolo Piccioli, Artie 5ive ed Edoardo Bove. Le aspettative sui look erano molto alte, ma non sono state deluse.
Sono stati presentati abiti di alta sartoria, ultra chic, capi custom creati appositamente per l’occasione e pezzi da novanta della moda.
È possibile visionare ogni look presentato sul red carpet della festa del GQ Men of the Year di Milano scorrendo la gallery.

Articolo precedente
Diritti umani a Pavia
Articolo successivo
Sfera Ebbasta: nuova data al San Siro!
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.