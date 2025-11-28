GQ Men of the Year a Milano

Il GQ Men of the Year è finalmente tornato dopo un anno di attesa. Il red carpet di Milano ha ospitato una lunga lista di ospiti, tra personalità del cinema, della musica e della moda, oltre ad amici che hanno voluto festeggiare le personalità più influenti dell’anno secondo GQ Italia.

La serata è stata condotta da Benedetta Porcaroli, Guè, Paola Egonu, Louis Partridge, Pierpaolo Piccioli, Artie 5ive ed Edoardo Bove. Le aspettative sui look erano molto alte, ma non sono state deluse.

Sono stati presentati abiti di alta sartoria, ultra chic, capi custom creati appositamente per l’occasione e pezzi da novanta della moda.

È possibile visionare ogni look presentato sul red carpet della festa del GQ Men of the Year di Milano scorrendo la gallery.