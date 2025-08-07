29.6 C
GPT-5 arriva su Microsoft: potenziamenti per Copilot e Azure

OpenAI ha ufficialmente presentato il suo nuovo modello, GPT-5, e Microsoft ha prontamente integrato questa tecnologia nei suoi strumenti Copilot. Questa implementazione riguarda vari servizi tra cui Microsoft 365 Copilot, Azure AI Foundry e GitHub Copilot, e segna un significativo potenziamento delle capacità dei vari strumenti aziendali.

Con l’introduzione della modalità “smart”, l’assistente AI sarà in grado di selezionare automaticamente il modello più appropriato a seconda della complessità della richiesta. Microsoft promette che questo approccio consentirà risposte più rapide per compiti semplici e una migliore capacità di analisi per situazioni più complesse, rendendo l’interazione utente-AI ancora più fluida e senza necessità di intervento manuale.

La suite Microsoft 365 beneficia di un notevole upgrade, con miglioramenti attesi nella gestione delle conversazioni lunghe e nella coerenza delle risposte. Inoltre, Copilot Studio, lo strumento per creare flussi personalizzati, supporterà anch’esso GPT-5, amplificando le sue potenzialità.

Per gli sviluppatori, gli abbonati a GitHub Copilot a pagamento possono già testare le nuove funzionalità, inclusi miglioramenti nella scrittura di codice e nella gestione di task complessi.

Il modello GPT-5 si distingue per la sua versatilità, essendo disponibile in diverse varianti, tra cui una specificamente ottimizzata per ambienti enterprise. In aggiunta, Azure AI Foundry consentirà agli sviluppatori di integrare GPT-5 nelle loro applicazioni, sfruttando un sistema di routing intelligente per ottimizzare l’uso delle risorse e migliorare la qualità delle risposte.

