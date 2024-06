GPS Tracker per Auto TK905 Localizzatore GPS Satellitare Auto Localizzatore Magnete Potente Tempo Reale Tracciatore Tracker GPS Auto con App senza Abbonamento Allarmi Multipli IP65 Impermeabile

59,98€

Multi-funzioni:

1. Tracciamento in tempo reale

2. Geo-fence

3. Percorso di riproduzione del percorso

4. Standby a risparmio energetico

5. Allarme vibrazione

6. Allarme velocità eccessiva

Caratteristiche:

Dimensioni: 90 x 72 x 32 mm

Peso: 235 g

Colore nero

Rete: GSM / GPRS / LTE

Sensibilità GPS: -159 dBm

Precisione GPS: 5 m

Ingresso: 5 V-1 A

Uscita: 110-220

Batteria: batteria al litio da 3,7 V 5000 mAh

Tempo di attesa: 150 giorni (modalità risparmio energetico)

La confezione include:

1 x localizzatore GPS 4G

1 x cavo USB

1 x custodia

1 x adattatore Micro Sim

1 x adattatore Nano Sim

1 x Manuale utente

Nota:

– Il dispositivo richiede un GSM / GPRS / LTE SIM Card.

Banda di frequenza (4GC): LTE-FDD: B 1 / B3 / B5 / B8 LTE-TDD: B34 / B38 / B39 / B40 / B41 GSM: 900 / 1800 MHz

banda di frequenza (4GSA): LTE-FDD: B 1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B7 / B8 / B28 / B66 GS

M: 850/900/1800 / 1900 MHz .

– Se l’APP non risulta attivata, dovrai configurare l’APN per il tuo tracker. Ti preghiamo di contattarci in caso di domande.



Pile ‏ : ‎ 1 Ioni di litio (Tipo di pila necessaria)

Dimensioni del collo ‏ : ‎ 13,2 x 10 x 6,2 cm; 0,45 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 28 luglio 2020

Produttore ‏ : ‎ TKKUCE

ASIN ‏ : ‎ B08DQVWN7P

Numero modello articolo ‏ : ‎ TK905

Aggiornamenti software garantiti fino a ‏ : ‎ sconosciuto

★ 【TRACCIAMENTO IN TEMPO REALE】: la posizione del localizzatore GPS senza sim viene aggiornata ogni 1 minuto e puoi scegliere ogni 30 secondi o ogni 3 minuti con una precisione da 5 a 15 metri. Puoi controllare i movimenti dettagliati degli ultimi 60 giorni con informazioni precise su posizione, direzione e velocità del veicolo.

★ 【PRESTAZIONI DI TRACCIAMENTO GPS】: Batteria da 5000 mAh con prestazioni da 7 a 10 giorni in caso di uso intenso o fino a 3 mesi in modalità di sospensione.(Antifurto auto.)

★ 【FACILE DA INSTALLARE 】: GPS auto con un forte magnete, il dispositivo può essere montato rapidamente e in modo stabile. Facile da attaccare a qualsiasi superficie in ferro con un forte magnete. Impermeabile IP65, non dovrai preoccuparti di pioggia o polvere.Scheda SIM 2G Consigliato: Vodafone.Tim.Wind.Tre…Non consigliatoTHINGS MOBILE

★ 【FACILE DA USARE】: puoi monitorare il tuo veicolo o la tua flotta dall’APP del tuo cellulare o dalla navigazione web. Puoi anche ottenere le coordinate del localizzatore GPS per auto tramite SMS Surviving Customer.

★ 【COPPIA MULTIFUNZIONALE】: Allarme vibrazione, Geo-Fence, Allarme di velocità eccessiva, Allarme di batteria scarica.