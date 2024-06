GPS Tracker per auto GPS auto Localizzatore con APP Senza Abbonamento Localizzatore in Tempo Reale con ACC per rilevare l’accensione Dispositivo Locator Auto Moto Camion Taxi,Winnes TK806

34,99€

Rimuovere l’impostazione dell’allarme (I’impostazione predefinita difabbricae on) — Se il auto GPS viene rimosso in modo dannoso, riceverai un avviso di rimozione. Evita efficacemente il furto d’auto. Può proteggere meglio la sicurezza della tua proprietà.

ACC Impostazione dell’allarme –l localizzatore GPS Tracker può trovare il movimento della tua auto in tempo dopo che il filo arancione è stato collegato correttamente al filo ACC dell’auto, quando si imposta l’allarme ACC , si avvia l’accensione dell’auto, il localizzatore GPS invierà “ACC On” tramite SMS al numero amministratore.

Interruzione dell’im postazione dell’olio e dell’alimentazione e altre funzioni di monitoraggio.

Nota:

– Questo dispositivo richiede una scheda SIM GSM per funzionare. Consigliamo Tim, Vodafone, Wind.

-Il dispositivo supporta solo la rete 2G e non supporta la rete 3G 4G – Se la scheda SIM è corretta ma il dispositivo è offline nell’app, Puoi impostare l’APN in base al manuale del prodotto o contattarci per assistenza.

– Se riscontri problemi durante l’utilizzo del prodotto, contatta il supporto tecnico tramite WhatsAPP: (+8615200963282)

Specifiche:

Materiale guscio: plastica ABS

Rete: 2G GSM

Rete: GSM/GPRS

Sensibilità GPS: -159 dBm

Precisione GPS: 5 m

Ingresso: CC 10 V-80 V

Uscita: 110-220 V

Batteria integrata: 150 mAh

Dimensioni: 77 mm * 27 mm * 15 mm

Peso: 36 g

Questo pacchetto include:

1 Localizzatore GPS

1 relè

1 x olio/filo Power ACC (4 pin)

1 manuale utente



【Posizionamento Preciso & Supportato in Tempo Reale 】Localizzatore GPS per Auto,Camion,Veicolo.Monitoraggio in tempo reale, informazioni sulla posizione automatica dello schermo (supporta Android/iOS App, Web/WAP), monitoraggio in tempo reale gratuito, GPS/a GPS/LBS fino a 5 metri.

【Modalità di allarme Multiple】Questo Localizzatore GPS in miniatura ha molteplici funzioni come il monitoraggio in tempo reale, la riproduzione del percorso storico, l’allarme con vibrazione, l’allarme di batteria scarica, l’allarme di velocità eccessiva,Overshooting allarme ecc.

【Recinzione elettronica (Geo-Fence)】 Puoi impostare la funzione geofencing per stabilire un’area sicura per il tuo GPS, che ti avviserà quando entri o esci dall’area.

【Nuovo design】 Olio da taglio, taglio elettrico. Potete controllare la vostra auto, tagliare l’olio e tagliare elettricamente. Può proteggere la vostra auto in modo sicuro. Il GPS è il più piccolo, facile da nascondere, portatile, batteria integrata da 150 mAh.

【Storia del percorso】l’APP/PC può memorizzare la cronologia dei percorsi di 6 mesi; utilizzare il nome utente e la password per accedere al PC e scaricare la cronologia dei percorsi di 6 mesi. Supporta la riproduzione e il download delle registrazioni dei percorsi storici, è possibile controllare il percorso e l’orario di sosta in qualsiasi momento.

【Configurazione semplice & Basso costo 】È necessario preparare una carta SIM.Hai bisogno solo di 50-100 MB di traffico ogni mese.Se hai bisogno di attivare il GPS online,Basta inserire correttamente la scheda SIM che supporta la connessione dati e il servizio SMS/chiamate nel localizzatore GPS e configurare l’APN per il GPS.(Consigliamo: Tim, vodafone, Wind, iliad…).

【GPS con Gratuito APP Senza Abbonamento】Finché acquisti WinnesGPS, puoi utilizzare l’APP Winnes GPS gratuitamente per tutta la vita. Se disponi di più dispositivi di localizzazione GPS, possiamo creare un account e puoi gestire più dispositivi di localizzazione GPS all’interno dell’app. Se hai domande, puoi contattarci via email o WhatsApp e ti risponderemo entro 12 ore. WhatsApp: +8615200963282