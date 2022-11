GPI, sottoscritti atti fusione di ACCURA, GBIM e PEOPLENAV

– GPI, società quotata sul mercato EXM leader nei Sistemi Informativi e Servizi per la Sanità e il Sociale, fa sapere che in data odierna sono

stati sottoscritti gli atti di fusione per incorporazione in Gpi delle società interamente controllate ACCURA, GBIM e PEOPLENAV.

Gli effetti giuridici di ciascuna delle predette fusioni – spiega la società in una nota – decoreranno dal 1° dicembre 2022, a condizione che l’ultima delle iscrizioni degli atti presso i rispettivi Registri delle Imprese avvenga entro tale data. Nell’ipotesi in cui l’ultima delle iscrizioni avvenisse in data successiva al 1° dicembre 2022, gli effetti decorreranno a termine di legge.

Gli effetti fiscali e contabili, invece, saranno retrodatati al primo giorno dell’esercizio in corso al momento del verificarsi degli effetti giuridici delle predette fusioni, conclude la nota.