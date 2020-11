Franco Morbidelli su Yamaha primo a Valencia, dopo un duello fenomenale con Jack Miller su Ducati a colpi di sorpassi e controsorpassi nell’ultimo spasmodico giro: trionfo per l’italiano ma il campione del mondo è il pilota che non vince mai, Joan Mir su Suzuki. Un Morbidelli in stato di grazia durante tutto il weekend nella Comunidad Valenciana, già da ieri in pole e oggi primo durante il warm up. Terzo posto per Pol Espargaro su Ktm. Torna al titolo la casa giapponese, che non lo vedeva dal 2000 con Kenny Roberts jr, ancora sulle 500 a due tempi che allora erano il vertice del motociclismo.

